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每張350萬起 維珍銀河再賣遊太空機票

2021-08-07 列印
■維珍銀河表示，下一次太空試飛預計在九月，屆時意大利空軍成員也將參與。美聯社
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　　維珍銀河創辦人布蘭森上月完成太空之旅，開出太空旅遊第一槍，維珍銀河乘勝追擊，宣佈開始出售太空旅行機票，每張售價四十五萬美元（三百五十萬港元）起。另有兩個是免費座位，開放給抽獎中標的人士。大抽獎登記於九月一日結束。維珍銀河宣佈當地時間周四開賣機票，方案包括單人票、適合夫婦、朋友及家人的多人套票及包機等三種，銷售之初只先開放給公司重要名單內的早期預約者。

　　新開賣的機票將首先提供給名列「早期舉手者清單」的客人，也就是近幾個月支付一千美元按金，加入該公司「太空旅行者社群」（Spacefarer Community）的約一千人。早前，維珍銀河每張機票的售價為二十萬至二十五萬美元（一百五十五至一百九十四萬港元），已有六百人在二○○五至二○一四年間預訂。



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