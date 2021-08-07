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廣島原爆76周年 菅義偉漏讀一頁致詞

2021-08-07 列印
　　周五日本廣島遭美國原子彈轟炸第七十六周年，廣島市和平公園上午八時舉行和平紀念儀式，受新冠疫情影響，今年儀式與去年一樣縮小規模，出席者約八百人，不到過去出席人數的一成。首相菅義偉致詞時，遺漏有關日本將致力實現全球無核化的部份內容。他事後為此致歉，但未解釋漏讀原因。據報，事後有日媒發現菅義偉致詞時，漏讀了一頁講詞。

　　另外，日本政府放棄對黑雨判決上訴。「黑雨」是指日本廣島等地民眾自訴因廣島原子彈爆炸降下「黑雨」使健康受損，但因不是居住在「特例地區」不獲救濟。菅義偉政府上月二十六日宣佈不上訴，認定原告民眾屬於受害者。



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