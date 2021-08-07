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古董Apple-I電腦拍賣

2021-08-07 列印
　　由蘋果電腦公司的共同創辦人喬布斯及沃茲尼亞克設計的一台罕見、尚能運作的Apple-I電腦，將會在波士頓拍賣，叫價四十五萬美元（三百五十萬港元）。這是由兩位蘋果創辦人，於一九七六年共同設計的二百部母機之一，迄今仍有七十部流傳，但少於十部還能運作。Apple-I專家科恩（Corey Cohen） 將Apple-I恢復到工作狀態，它帶有原裝Apple-I板、盒式接口、盒式磁帶、松下便攜式盒式磁帶錄音機和播放器、Apple II鍵盤、十一頁由韋恩（Ronald Wayne）簽名的原裝Apple-I操作手冊頁等等。據悉這台即將拍賣的Apple-I藏品來自於瓦格納（Roger Wagner），他是沃茲尼亞克的一位好友。





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