白俄羅斯女子短跑選手齊馬諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）獲發人道簽證，飛抵波蘭首都華沙，並與丈夫相聚。據報，兩人期待能展開新生活。而兩名試圖將她遣返回國的白俄羅斯奧運團隊成員，已經被取消奧運資格，並被逐出選手村。﻿國際奧委會周五宣佈，被取消奧運資格的白俄羅斯奧運團隊成員，包括田徑隊總教練莫伊塞維奇（Yuri Moisevich）和官員舒馬克（Artur Shumak），兩人都已被逐出選手村，但會獲得一次向國際奧委會辯解的機會。國際奧委會早前開始對齊馬諾斯卡婭事件進行調查，並將莫伊塞維奇及舒馬克列為參與該事件的人員，在兩天前已啟動紀律處分程序。齊馬諾斯卡婭被命令回國的事件傳開後，白俄奧委會曾解釋，教練是根據醫生對她情緒和心理狀態的建議，讓她退出東奧。但齊馬諾斯卡婭否認，指她根本未接受過醫生檢查。她同時指，自己是一名運動員，在生活中也盡量不從事運動以外的事，強調一直遠離政治，不曾簽署任何文件、參加任何抗議，也沒有對白俄羅斯政府發表任何反對意見。齊馬諾斯卡婭指：「當我收拾包袱準備上車時，我的外祖母致電我，叮囑我不要回國。因為電視節目說了我很多壞話，稱我有精神問題，或許會被送往醫院，也不知道會否被監禁。」齊馬諾斯卡婭最終選擇先到波蘭，是因為家人認為當地是最合適地點。她希望在這裏繼續運動事業，又說擔心仍然在白俄的家人。而她丈夫扎達涅維奇（Arseni Zhdanevich）在得知其尋求庇護後，便匆匆離家前往烏克蘭。﻿