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iPhone新功能偵測兒童色情圖像

2021-08-07 列印
　　蘋果公司計劃在美國用戶的iPhone上，安裝掃描軟件，以偵測是否涉及兒童色情圖像，一旦檢測到懷疑內容，就會由審核人員評定是否有需要聯繫執法部門跟進。此舉是要以辨識和回報用戶手機中的兒童色情照片，但卻引起新功能被濫用的憂慮，包括會被政府用來監控國民。蘋果這項新功能名為neuralMatch，將掃描用家機內的相片內容，將會把其轉換為一些數字，與資料庫對比，以得知相片是否涉及兒童色情。若機械人發現有問題，會通知真人審查，若確認真的非法，將通知相關執法部門。換言之，該功能將允許蘋果公司檢測存儲在iCloud雲端照片中的這類圖像。蘋果指，用戶只要不把圖像上傳到iCloud Photos，就不會啟動偵查系統。

　　有分析指出，由於有關系統其實不止能辨認兒童色情，還可以找到反政府或恐怖主義內容，讓任何國家都可用當地法例依法向蘋果提出要求，引發嚴重私隱問題。



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