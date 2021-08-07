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加州「迪克西山火」 小鎮燒毀

2021-08-07 列印
　　美國加州多場山火不斷蔓延，其中北部「迪克西山火」，燒毀有八百居民的加州淘金熱時期重鎮。「迪克西山火」已燃燒三周，燒毀林木逾一千三百平方公里，目前只有小部份受控。電力公司承認，可能是樹木壓毀電纜，引起山火。美國加州北部普羅默斯縣，「迪克西山火」肆虐，多處陷入火海，建築和汽車被大火吞噬。有八百名居民的小鎮格林維爾，四分三的建築被燒毀，包括鎮上多座超過百年歷史的木造建築，教堂、飯店、博物館和酒吧等。

　　代表格林維爾的聯邦眾議員拉馬法（Doug LaMalfa）在臉書上說：「今晚，我們失去了格林維爾。」據報，當地居民早前已收到指令疏散。不過，事故管理小組組長凱格（Jake Cagle）說：「有些民眾甚至拔槍相向，因為他們不願撤離。」





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