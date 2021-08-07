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亞馬遜Google微軟 加入網絡防禦計劃

2021-08-07 列印
　　鑑於網絡攻擊已經成為常規威脅，亞馬遜、Google及微軟等科技企業加入美國政府一個打擊網絡威脅項目，對抗勒索軟件，以加強美國關鍵基礎設施對網絡威脅的防禦。美國國土安全部旗下新成立的聯合網絡防禦合作（Joint Cyber Defense Collaborative）（JCDC）計劃，將會協調跨越機構和私營部門的國家網絡防禦計劃。上述科網公司，是首批簽署成為上述網絡防禦合作的企業，以協助美國政府結合私人公司技術及資源，合作打擊黑客。 除了亞馬遜、Google及微軟外，Crowdstrike、Palo Alto Networks、FireEye、AWS、AT&T等，都加入了聯合網絡防禦合作計劃。



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