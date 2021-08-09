邀東奧代表訪白宮 拜登讚揚展現勇氣

美國總統拜登和第一夫人吉爾為奧運國家代表隊的選手表現喝采，肯定他們在壓力下展現勇氣，凝聚整個國家。拜登夫婦已邀請選手們在東京奧運閉幕後訪問白宮。美國隊今年參加東奧的規模為歷來第二大，共六百一十三名選手參賽，拿下最多金牌。拜登上周六在與選手和他們家屬進行視像通話時說：「你們的運動能力和道德勇氣……提醒了我們，美國是多麼了不起的一個國家，你們替美國爭光。」拜登也稱讚個別選手的表現，包括美國體操明星拜爾絲。拜爾絲在東奧以心理健康為由，退出個人全能與團體全能等賽事，但後來重返賽場，摘下平衡木項目銅牌。拜登說，「妳充份展現了我們這個民族」，肯定拜爾絲樹立典範，不輕言放棄。