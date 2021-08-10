  • 2021年8月10日 星期二
  • 28º
  • 92%
熱門： 東京奧運李靜李慧詩全紅嬋李居明

日報新聞 > 國際

芝加哥爆槍擊 女警遭擊斃

2021-08-10 列印
■警員送別同袍。
Previous Next

　　美國芝加哥發生嚴重槍擊案，一名二十九歲女警在市內一個交通燈位前被人開槍擊斃，另一名警員受重傷。女市長萊特富特對這宗慘劇感到震驚和難過，並敦促芝加哥全市市民齊心協力，對抗暴力。事發於當地時間上周六深夜九時許，該兩名警員在交通燈前截查一輛可疑汽車，車上有一名男子向他們開槍，警員還火，觸發槍戰，兩名警員中槍倒地。大批警員趕到增援，當場扣留三名男女，暫未落案提出起訴。今次是芝加哥自二○一八年以來首次有警員殉職，也是當地三十三年來首次有女警殉職。

　　芝加哥是美國第三大城市，一向治安不靖，經常發生暴力事件，尤其是踏入暑假以來，槍擊案頻仍。當地電視台報道，截至當地時間周日下午，全市最少有六十四人中槍，當中十人死亡。當地警隊的表現長期引起爭議。社會分成兩派，一派支持警隊，指警務人員執行職務時受到太大規限和掣肘；另一派則批評警隊執法不公，要求加強監管。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd