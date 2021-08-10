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專家預告氣候變化 將帶來可怕風險

2021-08-10 列印
■聯合國氣候變化大會將開幕。
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　　聯合國氣候變化大會在蘇格蘭格拉斯哥開幕之前不足三個月，一個專家委員會定於周一發表一份有關氣候變化的重要報告，預料會對全球氣候系統所面對的重大風險，發出嚴厲警告。他們說，如果氣溫持續高企的情況沒有改善，過去數月在許多國家和地區所見到旱災、山火、水災和其他極端天氣，只是人類初嘗的苦果而已。

　　聯合國跨政府氣候變化委員會（IPCC）定於周一稍後時間發表這份重要報告，是目前為止針對全球氣候變化問題的最全面評估報告。科學家和專家們將會向各國政府提供最新的數據資料，讓他們了解氣候變化至今對全球帶來的影響、以及預告未來的風險。他們也會在報告中檢視不同的方法和選項，減少未來數十年可能影響全球氣候變化步伐的溫室氣體排放量。傳媒引述消息人士透露，該委員會的成員已於上周六為這份報告的內容確定最後版本，交給各國政府決策官員預先過目。全球專家將會透過視像方式，進行為期兩周的深入討論。



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