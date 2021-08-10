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「草間彌生南瓜」被吹落海

2021-08-10 列印
「草間彌生南瓜」被吹落海
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　　風暴盧碧日前登陸日本九州，帶來狂風大雨，其後於昨日清晨大約五時，在本州西部廣島縣吳市附近一帶登陸，鄰近的島根縣下暴雨，出雲市多處嚴重水浸。盧碧吹襲期間，四國地區的雨量一度達三百毫米，香川縣亦受颱風影響，海邊掀起大浪。有網民拍到放置在直島岸邊的裝置藝術「草間彌生南瓜」被吹落海，在海上載浮載沉。大南瓜在岸邊被海浪撞擊時，角落位置已經裂開，最後需要工作人員將作品撈起，帶回岸上。





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