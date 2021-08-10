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泰女童化身護士 照顧確診父

2021-08-10 列印
　　泰國近日新冠肺炎確診數字急劇上升，醫療系統再次變得緊張。當地有醫生日前在社交媒體上載一張令人心酸的相片，一名女童化身小護士默默照顧確診父親。據外媒報道，醫生坦言今次是打破醫院的規定，因深切治療病房是不允許家屬探望和陪伴。鑑於女童的父母已確診，孩子亦已被感染，在沒人照料下才作出特殊安排。不過從閉路電視可以看到，女童懂事地照顧父親，沒有「扭計」，還守候着父親、寸步不離，讓醫護人員感心酸。醫生在帖文表示，「我不想看到孩子和父母分開，而孩子父親看起來很疲倦和難受，但戴上呼吸機治療後也清醒過來。即使起牀的力氣也沒有，他依然努力起身沖奶給孩子喝，這場面實在令人感動落淚。」



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