美民主黨提3.5萬億美元十年聯邦預算藍圖

美國參議院有望當地周二最終表決過萬億的基礎設施法案，而美媒指下個重點表決為參議院民主黨議員周一提出的總值三萬五千億美元並長達十年的聯邦財政預算藍圖。議員形容這是自上世紀三十年代以來「最重要的」社會開支計劃，反對黨共和黨可以在九月十五日前提出修訂。該聯邦財政預算藍圖包括支援家庭、醫療保健、教育及環保等項目。藍圖中的大部份建議，都要透過向有錢人及大企業加稅，籌集資金，但預料每年收入四十萬美元以下的家庭不會受到影響。參議院財政預算委員會主席桑德斯說：「這是自上世紀三十年代羅斯福總統推行『新政』（New Deal）以來，最重要的財政方案。」