紐約州長陷性騷醜聞壓力辭職

美斯登機前往巴黎！這名阿根廷巨星得知其律師團隊與巴黎聖日耳門就合約達成協議後，就在西班牙時間周二中午與太太和三個兒子離開巴塞隆拿的寓所，乘飛機前往法國，並在抵達巴黎後隨時接受聖日耳門的體測和簽約落實交易。據報這支法甲豪門周三便會召開記者會。 當巴塞隆拿上周四宣佈未能與效力二十一年的美斯續約後，其團隊立即與巴黎聖日耳門接觸，後者周日已草擬了一份稅前一百萬鎊周薪（約一千七十萬港元）的兩年合約供此子考慮。美斯的律師花兩日時間審視內容，並釐清肖像權問題和獎金條款後，在周二早上與聖日耳門達成協議。 美斯與太太安祖蓮娜和三名兒子隨即離開巴塞隆拿的寓所，到埃爾普拉特機場登機往巴黎，逾千名...

2021-08-11