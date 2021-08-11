  • 2021年8月11日 星期三
  • 30º
  • 81%
熱門： 教協職工盟國安法疫苗林盛斌

日報新聞 > 國際

紐約州長陷性騷醜聞壓力辭職

2021-08-11 列印
紐約州長陷性騷醜聞壓力辭職
Previous Next

　　深陷性騷醜聞的紐約州長科莫（見圖）昨晚香港時間宣佈辭職，他仍堅稱「甚麼也沒做錯」。

　　科莫表示，辭職是出於對紐約州的熱愛，以及考慮到政府在抗疫期間、生死悠關的時刻能否運作。他又稱，他能提供的最好幫助就是離開，讓政府回歸政府的職能，所以將辭職。



　　六十二歲副州長胡楚將接替科莫的職位，完成餘下的任期。

　　美國紐約州檢察長較早發表報告，直指科莫性騷十一名女性。報告指出，科莫對該十一名女性做出猥褻、親吻動作或語帶挑逗，違反法律，州檢察官因此展開刑事調查，也掀起輿論要求他辭職，以及遭受彈劾。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd