紐約州議員要求繼續彈劾科莫

決定辭去紐約州州長的職務的科莫，除面臨三地執法部門的刑事調查外，一名州議員周二指，州議會應按照原定計劃彈劾。若州議會最終表決通過彈劾議案及罷黜科莫，便可以剝奪他每年五萬美元（約三十九萬港元）的退休金，並阻止他將來捲土重來再度角逐公職。美媒引述一些政論家認為，科莫決定下台只是以退為進，為自己留一條後路，將來再在政壇捲土重來。科莫於周二記者會上，仍堅稱自己無犯錯，並指事件含政治動機。在「太熾熱」的政治氣候下，如反擊將會令紐約州混亂多月。他指：「我現在能夠提供幫忙的最佳方法，就是退下來，讓政府重新管治。」美國總統拜登表示，尊重科莫的決定，並讚揚其出任州長期間的貢獻。不過，紐約州議員牛毓琳（Yuh-Line Niou）指： 「即使科莫已決定下台，但他仍影響他所侵犯過的女子和紐約人民」。她認為應繼續彈劾，以確保紐約州人民不會支付科莫退休金，也不容許他將來再角逐紐約州州長。