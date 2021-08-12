  • 2021年8月12日 星期四
  • 30º
  • 71%
熱門： 教協復必泰民陣電動滑板AO

日報新聞 > 國際

立陶宛國會通過建邊境圍欄 堵截白俄偷渡客

2021-08-12 列印
■移民穿過拉脫維亞與白俄羅斯邊境附近的一片田地。
Previous Next

　　立陶宛國會周二表決通過，在該國與鄰國白俄羅斯邊界沿線興建一道金屬圍欄，藉以堵截大量從白俄湧進來的偷渡客。而拉脫維亞亦宣佈白俄羅斯邊境進入緊急狀態，授權邊防警衞及武裝部隊以武力遣返。但白俄羅斯總統盧卡申科日前表明，白俄羅斯不會收回遣返的偷渡者。

歐盟表明不會資助



　　據拉脫維亞國家邊防衞隊指，在本月六至十日期間，有二百八十三人因從白俄羅斯越境而被拘留，而本年迄今為止的越境人數共有三百四十三人。立陶宛決定斥資一億五千二百萬歐羅（約十四億港元）興建一道四米高金屬圍欄的工程，歐盟周二表明，不會為這項工程提供資助。據悉，早前逼降客機事件，令西方與白俄關係惡化，及後白俄偷渡者開始湧入立陶宛、拉脫維亞和波蘭。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd