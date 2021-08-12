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北非阿爾及利亞山火增至42死

2021-08-12 列印
■北非國家阿爾及利亞發生特大山林大火。美聯社
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　　北非國家阿爾及利亞發生特大山林大火，當局周二證實死亡人數已上升至四十二人，包括二十五名奉命出動協助救火的軍人。自本周一起，全國同時有數十場山火，執法部門指責有人縱火，現已展開調查。首都阿爾及爾以東的提濟烏祖區成為重災區，有許多住宅房屋被焚毀，居民要緊急疏散。火場冒出厚厚的濃煙，遮蔽半個天空。由於煙霧令能見度下降，增加了撲救工作的難度。

　　內政部長貝爾特祖德說，省內多區同時有這麼多火場，顯然是有人縱火。



  當局正調查幕後黑手及其動機。政府已向他國求助，要求提供救火飛機。目前優先防止死傷人數上升。當局承諾會為災民提供協助和賠償。

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