TikTok超越fb 下載量全球第一

市場追蹤及研究公司App Annie周二公佈，大受青少年歡迎的社交平台TikTok超越了facebook，成為二○二○年全球最多人下載的智能手機應用程式。App Annie公司指出，雖然美國前總統特朗普在任期間大力打壓TikTok及強迫該公司把股權賣給美國投資者，但TikTok受歡迎的程度不減反增，估計現時在全球擁有十億用戶，單是在美國便有超過一億用戶。現任總統拜登今年一月上台後，撤銷了特朗普禁制Tiktok和WeChat的行政命令，但下令檢討此類外資網上服務對美國帶來的潛在風險。據App Annie提供的數據，TikTok除了超越facebook外，也超越了facebook旗下其他即時通訊應用程式，例如Messenger和 WhatsApp。在二○一九年，TikTok在下載排行榜上只是排第四，但去年已躍升至榜首。