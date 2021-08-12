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「天鵝座」飛船 送薄餅到太空站

2021-08-12 列印
「天鵝座」飛船 送薄餅到太空站
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　　美國諾斯羅普‧格魯曼公司製造的「天鵝座」貨船周二在維珍尼亞州東岸發射場起飛。為國際空間站（ISS）上的太空人運送重要物資，預計周四抵達。據悉，今次運送物資還包括一個七人份量的薄餅。這批物資共重三千七百公斤（約八千二百磅）。除了七人薄餅外，還有新鮮蘋果、番茄和奇異果。

   此外，還有大批科學儀器和硬件裝置，包括新的太陽能翼、3D打印機的原料等，目前國際太空站共有七位太空人當值。此次是諾斯羅普‧格魯曼國防工業公司第十六次運送物資至國際太空站，也是歷來最重的一批。太空探索公司（SpaceX）數周後也會發射和運送另一批物資上太空站。





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