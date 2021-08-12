Google設廣告投放限制 禁追蹤未成年用戶

Google宣佈一系列旨在保護十八歲以下青少年使用其服務的新措施，包括將不再允許廣告商據兒童的年齡、性別或興趣進行廣告定位，且允許任何十八歲以下的未成年人士都可以要求從圖像搜尋結果中刪除其個人照，家長亦可「代勞」提出相關要求，而在YouTube上由兒童上傳的內容也將逐漸默認為私人影片。有台灣的科技媒體指，Google除了強化隱私及減少兒童青少年暴露於不安全內容之外，也將推出新的數位健康過濾器，以讓人們能夠封鎖新聞或影片。Google表示，該公司是根據一些國家正在引入的新法規而推出其變化的，希望在全球範圍內提供「一致的產品體驗和用戶控制」。