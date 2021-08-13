名古屋市長咬東奧金牌 須承擔壘球手「換牌費」

在新冠疫情下，名古屋市長接見女運動員時，竟然「咬」了她的金牌一口。事件引起網民熱議及大批民眾投訴，東京奧組委表示正在考慮為壘球投手後藤希友更換金牌，產生的費用擬要求市長河村隆之承擔。有網民表示：「比起換金牌，請把河村市長換掉吧，拜託了。」網民：請把市長換掉吧！據日本電視台報道，獲得東京奧運會壘球項目冠軍的日本投手後藤希友在八月四日訪問自己故鄉的名古屋市政府。而後藤為市長河村隆之戴上奧運金牌後，河村突然拉下口罩咬了金牌一口。河村市長的行為引發了大批民眾的不滿，令名古屋市政府收到了數千抗議電話和郵件。不過，後藤本人表示，這枚金牌是她和隊友在頒獎儀式上一起領到的，雖然被咬過但不打算換。但由於各方要求「換牌」的呼聲日高，後籐有望獲得一枚新獎牌，而「換牌」費將由河村市長承擔。