查理斯戴安娜結婚蛋糕兩萬元拍出

英國皇儲查理斯一九八一年與戴安娜大婚時的一件結婚蛋糕，周三在英國拍賣，結果竟然在多人競爭下以一千八百五十英鎊（一萬九千九百一十六港元）成交。拍賣商警告，最好別吃。這塊有四十年歷史、裝飾着英國皇室徽章的白色扁桃仁糖霜蛋糕，是來自當年婚禮的二十三個官方蛋糕的其中一個。開價三百至五百英鎊（三千二百三十至五千三百八十三港元），在多位來自英國、美國和中東幾個國家的競標者較量下，最終以超過三倍的價錢拍出。來自利茲（Leeds）的豪華遊艇承包商人萊頓（Gerry Layton），最終以一千八百五十英鎊（一萬九千九百一十六港元）成功拍得。中標買家十分喜愛蛋糕，甚至表示會將蛋糕納入遺囑，並表示會嘗試不去品嚐蛋糕。