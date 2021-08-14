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李在鎔假釋出獄 向國民道歉

2021-08-14 列印
李在鎔假釋出獄 向國民道歉
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　　南韓三星電子副會長李在鎔周五假釋出獄，步出首爾看守所，在面對等候的傳媒鞠躬致歉（見圖），稱很抱歉令國民擔憂，並承諾會認真做好該做的事情。但他並沒有回答在場記者有關晶片的提問，便乘車離開。彭博社引述外界猜測，三星在美國斥資一百七十億美元的投資計劃，很有可能會在李在鎔回歸後確定並加快。

　　李在鎔在當地時間上午十時左右離開走出首爾看守所正門，他當時戴著口罩，穿著西裝、未繫領帶。他指：「聽到了各方對我的擔憂、批評、期待等多種意見，我將認真做好該做的事情。」又對於造成民眾擔憂道歉。



　　不過，對於半導體對策的問題，李在鎔未作任何回答，便搭上停在看守所正門旁的座駕離去。他的回歸被台媒視為晶片戰白熱化的預告。

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