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拒回國緬甸國家隊門將 獲日本給予難民資格

2021-08-14 列印
■緬甸球員派梁雄獲日本出入境部門給予難民資格，可以留在日本五年。美聯社
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　　今年五月於日本參加世界盃亞洲區外圍賽奏緬甸國歌期間，舉起三指手勢的緬甸球員派梁雄，終於獲日本出入境部門給予難民資格，可以留在日本五年。據報，當局認為這名球員回國可能受到迫害。共同社引述消息指，本月底起二十七歲的緬甸後備門將派梁雄能以練習生身份加入日職丙組球會「YSCC橫濱」。

　　他原定六月中與隊友一起從關西機場回國，但因擔心回國有生命危險而未有登機，並向大阪出入境部門申請難民資格，獲准在日本逗留六個月。據報，他於五月底在對日本的比賽，奏起緬甸國歌期間，高舉象徵反對軍方政變的三指手勢，並以英文在三隻手指上寫到「我們需要正義」。



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