拒回國緬甸國家隊門將 獲日本給予難民資格

一年多前，我家大婆從朋友處摘了一片曇花葉子，回來栽在花盆裏，時日一長，那一片小葉子生根壯大，成了一株植物，葉子愈生愈多，小盆裝不下了，換成大盆。一年多來，光長葉子，高高低低，錯落有致，卻不開花。養花的朋友告知，這曇花起碼要養兩年才開得花出來。 前兩個月，一盆葉子中有一株零零丁丁拔高起來，愈竄愈長，最後竟跟我的身高差不多了。有一天，葉子邊緣處長出一小粒東西來，隔了幾天漸漸發大，原來是個花蕾，花蕾日長夜大，一個多星期後，已像一個吊在空中的紡錘。養花的朋友說，等到花蕾莖從下往上彎翹起來，便到開花期了。 這天那花蕾果然就往上彎了起來，外面一層網狀的細絲由綠轉紅，再過一日，花苞張開了...

2021-08-14