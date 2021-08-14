  • 2021年8月14日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 尖沙嘴黑幫鹹田灣吳保錡黃貫中

日報新聞 > 國際

土耳其北部洪災 至少27死13傷

2021-08-14 列印
■土耳其北部有洪災及山泥傾瀉，導致至少二十七人死亡。美聯社
Previous Next

　　土耳其北部地區連日暴雨引發洪災及山泥傾瀉，導致至少二十七人死亡，一人失蹤，十三人受傷，逾千人要被迫撤離。早前肆虐南部沿海地區山火局部受控後，但洪水又令土耳其北部省份陷入混亂。聯合國專門小組表示，全球暖化正危險地邁向失控狀態。

　　洪災將街道變為奔騰的河流，並引發泥石流，堵塞道路、沖毀橋樑，連部份道路也被沖走。部份地區水位一度急升至四米高。當局表示，卡斯塔莫努省及錫諾普省分別有十五人和兩人因水災喪命，再在搜救行動中發現十具屍體，令死亡人數上升至二十七人。災區有超過一千四百人被迫撤離，當局已派遣救援人員前往受災地區實施救助。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd