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畢加索11藝術品估值7.8億

2021-08-14 列印
■畢加索於一九三八年完成的作品《戴紅橙色貝雷帽的女子》。網上圖片
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　　美國賭城拉斯維加斯美高梅（MGM）度假酒店，將於十月在百樂宮（Bellagio）酒店舉行拍賣會，拍賣約十一件西班牙二十世紀藝術大師畢加索作品，包括五幅名畫，估值約一億美元（七億八千萬港元）。今次拍賣會適值畢加索一百四十歲冥壽，由蘇富比拍賣行負責，將於十月二十三日舉行，相關作品正在百樂宮酒店展出。今次將是拉斯維加斯舉行的最大型及最具意義的藝術精品拍賣，當中一九三八年完成的作品《戴紅橙色貝雷帽的女子》（Femme au béret rouge-orange），被視為最重要的一件拍賣品。

　　目前估值二千萬至三千萬美元（一億五千五百四十萬至二億三千三百零八萬港元），據悉，畫作以他的第二任情人瑪莉-德雷莎．沃特（Marie-Thérèse Walter）為主角，當時畫家已另覓新情人並與沃特分手。



　　今次拍賣品均來自美高梅集團的藝術投資收藏，該收藏有超過九百件作品，其中有二十三件畢加索作品。今次拍賣的目的是為了構建更多元化的藝術投資組合。

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