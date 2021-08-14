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系統故障未解決 波音太空船再推遲發射

2021-08-14 列印
系統故障未解決 波音太空船再推遲發射
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　　美國波音公司的Starliner太空船發射計劃可能會再度延後，因為推進系統故障問題仍未解決。

  較早前，波音已取消備受期待的CST-100 Starline太空船飛往國際太空站的第二次發射計劃，原因是在發射前的檢查中，發現了推進系統閥門出現故障。波音表示，已修復了十三個關於Starliner太空船推進系統閥門中的九個，其餘四個仍處於關閉狀態。



  Starliner太空船測試飛行的推遲，也讓外界對其搭載機組人員前往國際太空站的任務產生疑問。波音公司曾表示，有關任務不會早於今年十二月進行。波音公司目前正與馬斯克的SpaceX競爭，以爭取運載太空人到國際太空站的合約。

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