來自2714年的未來人警告： 地球兩年後出事？

自一年前起，有一名自稱來自二七一四年平行世界穿越到現在的未來人，不時在社交媒體TikTok分享未來時空消息。近日他揭露全球將在二○二三年發生巨大變化，而且人類將於二○二八登陸火星殖民。據《每日星報》報道指出，該名時空旅人曼尼（Aery Yormany）自稱來自二七一四年，早前更聲稱本年會迎來持續兩周的英仙座流星雨，外星人也會在今年八月乘坐飛船來地球。據他表示是為了「第一次奇諾克戰爭（first Nozic War）」做準備。其曾於其他影片中指出，「第一次奇諾克戰爭（first Nozic War）」將在二○二五年開打。曼尼更指，人類二○二八年將登陸火星殖民，而且與外星人的關係變得更加親密。有台媒指，英仙座流星雨真在早前出現，但對是否有外星人到訪就持保留態度。曼尼在另一影片中指，人類於二○二二年二月二日在大西洋找到「亞特蘭提斯（Atlantis）」，並且在這個傳說中的失落帝國中發現超過五十種未知物種，包括擁有高度智商的「人魚」，還會說類似英語的語言。