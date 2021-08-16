海地大地震至少724死 大坂直美捐網賽獎金救災

海地西南部上周六發生黎克特制七點二級大地震，死亡人數上升至最少七百二十四人，二千八百人受傷，多人失蹤。地震又摧毀至少九百四十九間房屋、七間教堂、兩間酒店和三所學校，另有七百多間建築物受損。總理亨利宣佈，全國進入緊急狀態一個月。而父親是海地人的日本女子網球名將大坂直美宣佈，將把接下來在WTA辛辛那提網賽的所有獎金，都捐給海地救災。地震於當地早上約八時半發生，震央位於南部省南聖路易區，震源深度約十公里。一百二十五公里外的首都王子港亦有震感。海地最西端城市熱雷米市中心受創嚴重，當地主要是一層住宅和建築。鄰近震央的沿岸城市萊凱市也嚴重受創，包括一棟多層樓酒店倒塌。總理亨利宣佈，全國進入緊急狀態一個月。他稱部份城鎮幾乎全部被夷平，政府官員正在鄰近震央的萊凱協助規劃和協調救援作業。呼籲國民團結，避免重複二○一○年地震的混亂，又說暫時不會要求國際協助，但多國已經提出施以援手。