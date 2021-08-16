美國媽媽視訊會議期間 遭幼童開槍誤殺

美國佛州發生一宗幼子弒母的意外，日前有位年僅二十一歲的媽媽，與同事開視訊會議時，被自己學步期的孩子用已上鏜的手槍射殺。而目擊事件的同事即使立即報警，但由於其頭部遭槍擊，仍不幸離世。當地警方調查後發現，是其丈夫沒把已上膛的槍收好，導致孩子把玩時不小心成為殺母兇手。警局發言人形容事件「是場可怕的悲劇」。他指「作為成年人，我們確實有責任保護大家的安全，尤其當您擁有槍枝時。」據報，女同事在報案期間，形容「嬰兒在旁邊哭，她無法回答或做任何回應。我們一直叫她的名字，她都沒有回應。」