日本暴雨持續 長野山泥傾瀉三死

日本廣泛地區持續受到暴雨侵襲。本州中部長野縣岡谷市周日發生山泥傾瀉，波及一幢民宅，有三人死亡，另外兩人受輕傷。另外，九州福岡縣也有一處民宅遭山泥傾瀉侵襲，一名女性被埋在土石堆中受傷，由救援人員協助脫困。日本從九州到東北地方的大範圍地區受到雨帶滯留影響下暴雨，長野縣岡谷市一戶民宅周日清晨五時半左右，遭山泥傾瀉波及，包括一名十歲以下男童在內的三人救出後無呼吸心跳，另外兩人大難不死，僅受輕傷。另外，周日凌晨一時四十分左右，福岡縣添田町落合地區一處民宅報警指自家遭土石流侵襲，警方等人員趕到時，發現一名七十多歲女性下半身被埋在土石堆裏。日本至今全國有超過五百間房屋因水災及山泥傾瀉受損。