機場最少五死 非軍事飛機禁飛

阿富汗首都喀布爾淪陷後，出現機場混亂。有數以萬計人群湧往機場，並衝上跑道及停機坪，個別出入口出現「人踩人」。喀布爾機場當局宣佈，由於混亂，為防止機場出現搶掠，所有由喀布爾起飛的商業航班取消。期間由於群眾失控，美軍一度要在停機坪向天開槍示警。路透社表示，至少有五人死亡，不過就未知死於槍擊還是人踩人。從網上流傳的照片和攝錄片段顯示，喀布爾哈米德‧哈爾扎伊國際機場停機坪上到處都是人，更多人擠逼在客運大樓內。有報道指，一些出入口出現爭先恐後和人踩人的場面。目擊者表示，現場曾傳出槍聲，其後見到工作人員將五具遺體搬上汽車上。操控地面控制塔的美軍下令所有非軍事飛機不准起飛。一名北約人員透露，現時只有軍用飛機才可以升降。美國與另外六十多國家周日發表聯合聲明，敦促塔利班讓想離開阿富汗的阿國與外國公民離開；若傳出虐待事件，必將究責。聯合國秘書長古特雷斯籲塔利班保障婦女和兒童的權利。