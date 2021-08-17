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海地大地震增至近1300死

2021-08-17 列印
■海地黎克特制七點二級大地震，增至近一千三百人死亡，超過五千七百人受傷。美聯社
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　　海地黎克特制七點二級大地震急增至近一千三百人死亡，超過五千七百人受傷，數以百計民眾仍受困。當局正爭取在黃金七十二小時內救出被埋或失蹤災民，出動挖泥機移走瓦礫，更爬進洞裏搜尋生還者。海地民防部門周日在更新聲明中表示，約一萬三千六百棟建築物遭摧毀，逾一萬三千七百棟受損，數以百計民眾被困在瓦礫堆下。重災區醫院牀位爆滿，當局更擔心熱帶風暴格雷絲逼近可能加劇災情。

　　聯合國官員呼籲，應該要建立一條穿越海地幫派猖獗地區的人道主義走廊，以使援助物資能送達受地震重創的南部地區。





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