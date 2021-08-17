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美國西岸山火 威脅數千房屋

2021-08-17 列印
　　美國目前最大的山火，正在周日威脅北加利福尼亞州的數千所房屋。當地官員們警告說，由於天氣不穩定，西部地區爆發新火災的危險性很高。周五發生的雷暴，由於低降雨，但出現大風並有雷擊。周六出現時速高達八十公里/小時的陣風，將火燄推向了格林維爾以東約一千五百人的小鎮簡斯維爾，這個小型淘金熱時代的社區在十天前被大火摧毀。周日更酷熱回歸，預計氣溫將超攝氏三十八度。

　　西部十幾個州發生過百多場大火，迪克西大火是目前最大的一場，該地區因乾旱和炎熱乾燥的天氣而灼燒，將森林、灌木叢、草地和牧場變成了火種。據科學家稱，氣候變化使美國西部在過去三十年中變得更加溫暖和乾燥，並將繼續使天氣更加極端，野火更具破壞性。





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