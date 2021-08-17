名古屋市長 被揭有鋪「咬物癮」

日本名古屋市長河村隆之早前一時興起，咬了日本女壘選手後藤希友的東奧金牌遭各界譴責，事件餘波未了。河村周一為此事鞠躬道歉，表示要自請處分減薪三個月，合共一百五十萬日圓（逾十萬港元），藉此引以為戒。事發於本月四日，河村在名古屋市役所接見後藤，期間突然拉下口罩，大口咬下後藤的東京奧運金牌，引發眾怒；他還問後藤是否被禁止談戀愛等，被外界批評是性騷擾。自請處分減薪三個月名古屋市政府事後收到大量投訴，截至上周五，累計超過一萬三千宗相關投訴。河村周一在例行記者會上為此事鞠躬道歉，表示這完全是他的錯，咬了後藤的寶物，還說了傷害人的話；他為此在上周五特地去上防治騷擾講習課程約四、五小時。河村說，他自請處分將市長薪水全額減薪三個月。至於他減薪的具體時期，將經由市議會討論等程序來決定。有台媒引述日本網民在社交媒體上的推測，指河村隆之有「咬物癮」，並附上一張四月份在名古屋城咬裝飾的相片。