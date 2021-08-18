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河北手藝人為修葺故宮　遵循古法製百萬青磚

2021-08-18 列印
　　為北京故宮修葺工程提供了約百萬塊青磚的手藝人，就是在河北清代的古磚窯基礎上建磚廠的王立山。據報，始建於清代道光年間古磚窯，有近二百年歷史；在二○一二年王立山的青磚製作技藝，更入選河北省級非遺名錄。在三十八年間該磚廠已為故宮燒製了約百萬塊青磚。

　　報道指，村民王立山自幼在磚窯幹活，學會了製作青磚的手藝。在一九八二年他帶領一批製磚手藝人，在古磚窯基礎上建起磚廠。同年聽說北京故宮修葺工程招標，就背着一塊五十公斤重的青磚，上門毛遂自薦。



　　王立山說，青磚之所以被故宮專家選中，是因為在製作過程中，嚴格遵循古法工藝。從選土到作出一塊合格青磚，要花近六年時間。

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