﻿塔利班宣佈﻿﻿「和平接管阿富汗」﻿ 將會大赦前朝政府官員

阿富汗局勢仍然混亂。塔利班昨日致電英媒英國廣播公司 （BBC） 宣佈，「和平接管阿富汗」，又指會「大赦」前朝政府官員，並敦促他們返回工作崗位。不過，仍有人湧到喀布爾機場離開，當地恐現難民潮。美媒指，上周日有大約六百四十名阿富汗難民乘搭美國空軍一架C-17運輸機，安全離開喀布爾機場。上周六一架阿富汗軍機在中亞國家烏茲別克失事墜毀。﻿據美媒報道指，運輸機由喀布爾前往卡塔爾，當局原本並無打算接載這群試圖離開國家的阿富汗人，但由於許多媽媽帶著小孩，直接跑進機場不顧一切在跑道上用肉身「攔機」，最後軍官們決定，將她們帶上飛機離開。由照片可見，機艙內原本只能容納一百五十人的空間，塞滿六百四十名難民，其中有不少婦人和小孩。報道引述美國國防部官員說，相信今次是美國和盟友接近三十年來，涉及C-17運輸機接載最多乘客的其中一次飛行。德國總理默克爾較早時警告稱，如果各國不為阿富汗提供足夠的人道支援，近期從阿富汗逃往鄰國的難民，可能會輾轉前往其他歐洲國家，重演二○一五年的歐洲難民危機。歐盟各成員國的外長定於昨日召開危機會議，討論阿富汗局勢和最新事態發展。一架阿富汗軍機上周六在中亞國家烏茲別克失事墜毀，據報機上只有兩名飛行員，兩人受傷送院。不過烏茲別克軍方和檢察部門分別發佈消息時，出現互相矛盾的版本。周一俄媒引國防部消息，指烏茲別克防空系統擊落那架軍機，藉以阻止該架軍機非法越境。烏茲別克檢察長辦公室就指，一架阿富汗軍機飛進烏茲別克領空後，被烏茲別克軍方派機升空攔截及護航。據報，嘗試引導該機飛往蘇爾漢河市的機場，但兩機相撞。及後又撤回聲明並致歉，指內容未經核實和查證。﻿