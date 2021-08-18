  • 2021年8月18日 星期三
  • 31º
  • 68%
熱門： 陳強利周星馳國泰貴賓室天降鋁窗蝸牛

日報新聞 > 國際

華春瑩：美軍所到之處 留下千瘡百孔爛攤子

2021-08-18 列印
　　美軍撤離阿富汗引起的局勢混亂，令美國近日持續受批。北京外交部發言人華春瑩表示，注意到美國總統拜登說，美國在阿富汗的目標不是重建，這倒也是句實話，因為無論是在伊拉克、敍利亞，還是阿富汗，中方看到美軍所到之處，留下的都是動盪分裂、家破人亡，留下了千瘡百孔的爛攤子。美國的力量和作用是破壞，不是建設。華春瑩又說，注意到拜登在講話中表示，不會再犯對別國內戰投入過多精力。她指，通過無休止軍事干預重塑其他國家的錯誤，中方希望美方能對其動輒軍事干預、窮兵黷武的政策做出認真的反思。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd