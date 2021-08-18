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海地地震增至1419人亡 又面臨風暴威脅

2021-08-18 列印
海地地震增至1419人亡 又面臨風暴威脅
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　　上周六海地發生黎克特七點二級大地震，已增至一千四百一十九人罹難。不過當地更要面對風暴的威脅。加勒比海有一股熱帶風暴形成，當局指，可能會引發水浸或山泥傾瀉，令地震災民生活「雪上加霜」。氣象局預測，當「格雷斯」周一稍後進一步逼近海地和多明尼加時，可能會增強成為一股熱帶風暴，到時會為廣泛地區帶來狂風暴雨。部份地區或會錄得多達三十八公分（十五吋）雨量。目前大批救援人員在各個災區進行搜索，希望在風暴來到前救出更多生還者。當地民防部最新數字估計，有超過三萬七千座房屋被夷為平地或受到損毀。



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