拜登支持率暴跌7%　國會議員：要調查政府政策

隸屬民主黨的參議院外交關係委員會主席門德嫩斯說，參議院外交關係委員會將舉行聽證會，討論美國對阿富汗所推行的政策，包括前總統特朗普的政府如何與塔利班進行談判，以及現時的拜登政府如何執行撤軍行動，更可能傳喚國務卿布林肯出席聽證會及作供。
不過，參議院外交關係委員會至今未公佈召開聽證會的具體日期和相關的安排。
本港疫情回穩，多了食肆員工接種疫苗，令入座率提升，吸引市民外出用膳，中西餐廳生意同時轉旺。但行內早前裁員，不少人轉行，令中西食店面對人手短缺問題。有人事顧問形容近月食肆人手需求出現「爆發式增長」，料數...
2021-08-19
內地對知識產權愈來愈重視。著名內地影片網站騰訊視頻，由於其熱播劇《掃黑風暴》被社交媒體抖音未經授權搬運剪切，騰訊視頻日前以侵犯著作權及不正當競爭為由，將抖音訴至北京知識產權法院，並索賠一億元人民幣。事...
2021-08-19
阿富汗局勢受全球關注，尤其是有關婦女權利的問題。據CNN報道指，阿富汗北部小村爆出有塔利班成員狂毆婦女致死事件。塔利班領袖周二在首都喀布爾舉行首場入主總統府後的記者會，保證不會對反對派及異見份子作出報...
2021-08-19
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城37座中層A室，面積284方呎，兩房間隔，望內園景，成交價570萬元，呎價20070元。據了解，原業主於0...
2021-08-19
騰訊（700）昨日收市後公佈業績，以非國際財務報告準則（non-IFRS）計，第二季純利為340.39億元（人民幣，下同），按年升13%，略勝市場預期的8.9%，不派中期息。騰訊總裁劉熾平在電話會議上...
2021-08-19
熱刺主席利維拒絕了曼城收購前鋒哈利卡尼的一億二千五百萬鎊（約十三億四千萬港元）最新報價，令此子今夏留在熱刺的機會大增。哈利卡尼的前鋒好拍檔孫興民受消息刺激，力爭在今晚歐協附加賽首回合作客擊敗費利拿先拔頭籌，以待晉級歐協正賽後與卡尼再合作打江山，客勝可期。（香港時間周五凌晨2:30開賽） 據《每日郵報》周二報道，藍月近日將收購哈利卡尼的出價提高至一億二千五百萬鎊，但仍然遭到熱刺主席利維拒絕，並為哈利卡尼標上一億五千萬鎊的「不議價」，令卡尼極可能留隊。而孫興民與哈利卡尼近季合作無間，後者去季英超收穫十四次助攻中，有九次是助攻予孫興民，故傳出好拍檔大有機會留隊的利好消息，對孫興民...
2021-08-19
咖啡店開至成行成市，逆市中亦能佔一席位，足證有實力。 NOC Coffee Co.於8月迎來六周年，品牌在港設有六家分店，可見很受咖啡族歡迎。為慶祝六周年，品牌新推咖啡膠囊，選用自家烘焙咖啡No.1...
2021-08-17
組合ERROR成員吳保錡憑人氣節目《ERROR自肥企画》翻身，極速洗脫偷食沙律（張沛樂）兼爆粗鬧網民的「負皮王」形象，早前更夥影帝古天樂拍廣告。未料，上周忽然被歌手韓子亮封為「港版吳亦凡」，指有人涉嫌...
2021-08-19
香港的新冠肺炎疫情放緩，公眾活動在限聚令下縮減規模復辦，繼多項大型室內展覽之後，來到第三季，傳統大型戶外活動又上馬，先來的是渣打香港馬拉松，已獲政府「開綠燈」，主辦當局要盡力辦好，起示範作用，讓更多大型戶外盛事得以接力於年底上演。 兩度延期的渣馬，將於今年十月二十四日復辦實體賽事，今年維持馬拉松、半馬拉松及十公里賽事三個距離組別，合共提供一萬八千五百個參賽名額，比以往正常屆別少，以配合防疫需要。由於跑手不可能戴上口罩跑，故大會要求所有跑手須不遲於比賽前十四天完成接種疫苗，並於賽前七十二小時以內完成病毒檢測。相信大會會做好觀眾人流管理，消除病毒傳播的風險。 早前多項室內展覽，...
2021-08-19
昨天是南非練馬師霍利時的五十八歲生日，練者表示他今年的生日願望很簡單，便是希望一家人身體健康，而其子霍宏聲新季將來港策騎，霍利時希望兒子能盡快適應香港的策騎模式，在港闖一番事業，長期留港發展，而他亦渴望自己爭取更多頭馬。 霍宏聲目前在酒店隔離，將在本月二十日完成隔離，其後便可正式開操，為新季做好準備。另外，早前在暑假期間返回歐洲的班德禮及賀銘年目前在港隔離，完成隔離後便會投入工作開操。 馬場浮世繪
2021-08-19