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拜登支持率暴跌7%　國會議員：要調查政府政策

2021-08-19 列印
■輿論指美國過去二十年投放在阿富汗的龐大資源和死傷的軍事行動一敗塗地，而拜登撤軍之舉令他成眾矢之的。美聯社
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　　路透社和Ipsos上周五公佈的民調指，自阿富汗政府倒台後，美國總統拜登的支持率大幅下挫七個百分點，創上任來新低。美國國會議員包括執政民主黨內一些議員周二表示，他們對阿富汗近日所發生的事感到愈來愈懊惱，揚言要調查總統拜登的政府所推行的政策，出了甚麼問題。

　　隸屬民主黨的參議院外交關係委員會主席門德嫩斯說，參議院外交關係委員會將舉行聽證會，討論美國對阿富汗所推行的政策，包括前總統特朗普的政府如何與塔利班進行談判，以及現時的拜登政府如何執行撤軍行動，更可能傳喚國務卿布林肯出席聽證會及作供。



　　不過，參議院外交關係委員會至今未公佈召開聽證會的具體日期和相關的安排。

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