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美軍機起落架夾死阿富汗人 傳機場混亂事件至少七死

2021-08-19 列印
■美軍運輸機上，有疑似人類下半身被起落架夾住，並在空中隨風飄盪。 網上圖片
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　　喀布爾機場的混亂事件後，有美軍軍機離開阿富汗後，在機身發現人體殘肢。軍方調查後證實是阿富汗人的遺體。

　　阿富汗大批民眾周一在喀布爾機場上，追趕並爬上一架美軍的運輸機。當時有影片可見，有至少三人從空中的飛機墜下。而社交媒體Twitter更流傳另一段相信是機內拍攝窗外的影片，可見飛行中的運輸機上，有疑似人類下半身被起落架夾住，並在空中隨風飄盪。



　　報道指，美軍稱C-17運輸機到達多哈的美軍基地後，在輪軚位置發現人體殘肢，運輸機暫時停飛，並在下次起飛前提供時間收集殘餘遺骸，並對飛機進行調查。

　　空軍相關人員未透露多少人於混亂中喪生，僅表示正在進行調查。但有報道指，至少造成七人死亡。

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