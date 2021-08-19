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印度硬漢遭米八鐵管穿胸　氣定神閒求醫不呼痛

2021-08-19 列印
■傷者辛格上周四車禍被一條方型鐵管撞直插胸膛背部穿出。網上圖片
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　　印度發生一宗神奇意外。有一名男子胸插一米八長、十厘米粗的方型鐵管，仍可氣定神閒地接受醫院救治，不曾呼痛。據印媒divyabhaskar報道，這根方型鐵管距離心臟僅半厘米，而傷者氣定神閒，盡顯硬漢風範。

　　傷者辛格上周四當日開車時，輪胎突然爆胎，車子撞向路邊雜物，一條方型鐵管撞穿擋風玻璃，直插辛格的胸膛，從背部穿出，肩胛骨與肋骨也有多處骨折。他全程意識清醒，未有大聲呼痛。



　　院方用電鋸先將鐵管鋸斷，再經近五小時手術，終於順利移除鐵管。辛格胸口術後留下大洞，現在加護病房觀察，避免感染。

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