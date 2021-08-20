婦將嬰兒拋過鐵絲網求英軍救援

阿富汗的混亂持續。有外電指，喀布爾機場的逃難民眾，為了孩子能活下去，有媽媽直接將幼孩丟過鐵絲網，希望外國軍人接着。報道未有提及，這些嬰兒是否受妥善安置，以及其父母的狀況。綜合外媒指，事件是位於喀布爾機場附近的巴隆飯店（Baron hotel）發生，當時許多阿富汗人來此碰運氣，希望搭上飛機離開當地。外電引述一名駐守當地的英國士兵表示，有母親直接將嬰兒高舉過頭拋過鐵絲網，喊着：「救我的嬰兒」。眼前慘狀令目擊英兵終身難忘，他形容「這太可怕了，婦女將她們的嬰兒拋過鐵絲網，要求官兵們接住，有些（嬰兒）還被掛在鐵絲網上」。有長官指：「我擔心我的手下，我正個別輔導一些人，每個人昨晚都哭了」。