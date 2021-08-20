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東周投資會 (2021-08-20)

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19歲少女獨自揸飛機遊地球

2021-08-20 列印
　　擁有英國和比利時雙重國籍的十九歲少女飛行員拉瑟福德（Zara Rutherford），周三駕駛一架超輕型運動飛機升空，展開環繞世界之旅。她更有望創造單獨駕機繞地球一周的最年輕女性世界紀錄。拉瑟福德周三由比利時家鄉科特賴克出發，展開的第一段航程很短，僅飛越英倫海峽，便在英國的漢普郡停留。她打算花三個月單獨飛越五大洲共五十二個國家，中間將經過海洋、沙漠和遼闊的西伯利亞荒漠。



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