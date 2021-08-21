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美國會山莊炸彈驚魂 男子與警對峙五句鐘被捕

2021-08-21 列印
　　華盛頓國會山莊發生炸彈驚魂。一名男子周四駕駛一輛小型貨車駛到國會附近，聲稱車上有炸彈，與大批到場的警員對峙了五個多小時後投降，事件中無人受傷。警方正將其扣留問話，調查他的背景和犯案動機。

　　事發於當地時間周四早上九時十五分左右。警方發言人稱，談判專家也奉召到場，與車上的男子進行談判。雙方對峙了超過五小時後，該名男子終於無條件投降。當局證實他是四十九歲的羅斯伯里（Floyd Ray Roseberry）。警方表示，至今仍未確定羅斯伯里的動機，也不知道他是否與任何組織有聯繫。



　　不過羅斯伯里的前妻克里斯特爾，指他患有精神分裂，過往也試過用槍指嚇她。鄰居透露，他是共和黨人，並支持前總統特朗普。更指他試過在自己家中後園引爆爆炸品，又試過隨意開槍。

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