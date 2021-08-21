  • 2021年8月21日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 阿富汗妮歌潔曼千葉真一七一刺警旅遊氣泡

日報新聞 > 國際

賀錦麗將訪星洲越南 深化與東南亞關係

2021-08-21 列印
　　美國副總統賀錦麗即將出發前往新加坡和越南，進行她上任以來第一次訪問亞洲的旅程。她藉此機會顯示，拜登政府對「自由和開放的印太地區」作出承擔，而美國將會在這個地區留下來及繼續發揮影響力。

　　美國政府一名高級官員說，賀錦麗也期望藉著這次旅程，與東南亞盟國所組成的網絡深化關係，藉以抗衡愈來愈強大的中國。



　　行程焦點是在南中國海捍衛國際規例、加強美國在該地區的領導地位及擴大美國和該區國家之間的安全合作，且繼續處理與阿富汗相關的問題。她將於周日抵達新加坡，下周二轉赴越南，成為首位訪問越南的在任美國副總統。整個訪問行程將於下周四結束。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd