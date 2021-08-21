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太空人第二次出艙 神舟12完成三任務

2021-08-21 列印
太空人第二次出艙 神舟12完成三任務
■聶海勝、劉伯明出艙工作，湯洪波在艙內執行指揮與協作任務。新華社
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　　中國神舟十二號的航天員周五再次進行出艙活動。聶海勝、劉伯明出艙工作，湯洪波留在艙內執行指揮與協作任務。昨日出艙過程約六小時，比原定提早約一小時完成任務。

　　據內媒指，出艙任務主要有三項：安裝艙外的熱控擴展泵組、抬升艙外全景攝像機、以及組裝艙外工具箱。直到下午兩時半左右，航天員圓滿完成出艙任務，安全返回天和核心艙。



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