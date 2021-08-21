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550羊隻慘遭雷殛亡

2021-08-21 列印
　　近日格魯吉亞南部尼諾茨明達地區發生雷擊事件，造成逾五百五十隻羊死亡。據報，當地羊隻的成本平均約為一百一十三美元，這次損失預計超過六萬美元。

　　據報，事件發生於八月九日，當時數百隻羊正在格魯吉亞的阿布山吃草，突然兩道閃電劃過後，所有的羊全部倒地死亡，還有一名牧羊人失去意識，但傷勢輕微沒有生命危險。



　　由於無法就地掩埋，屍體只能焚燒。牧羊人表示曾向政府部門申請補償，得到的回覆是「沒有證實羊隻死亡原因是因為天氣」，原因將由獸醫確定。目前市長辦公室已經成立委員會評估損失。

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