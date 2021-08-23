阿富汗女足生命受威脅 國際足協呼籲多國協助

阿富汗被塔利班重新掌權後，女性權益備受關注。再傳出阿富汗女子足球員生命受到威脅，紛紛躲藏起來。此次國際足協也致函多國政府，希望相關國家協助緊急撤離這些女足球員。而《衞報》就報道指，有一名阿富汗女生投書，指在塔利班重新掌權後，與姊姊們做的第一件事就是藏起她們的學生證、文憑和證書。塔利班重新掌權後，阿富汗女足球員都擔心自己的生命安全。日前，前阿富汗國家女子隊隊長波帕爾（Khalida Popal）懇求國際足協「幫助我們的球員安全」，因為她擔心那些在塔利班統治下留下的人。球員組織Fifpro也在尋求幫助：「目標是讓盡可能多的人安全。」國際足協表示「我們正與阿富汗足協和其他利益相關者保持聯繫，並繼續收到該國球員的最新消息。」。