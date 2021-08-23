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賀錦麗抵星洲 將晤李顯龍

2021-08-23 列印
■賀錦麗抵達新加坡，新加坡外長維文到場迎接。路透社
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　　美國副總統賀錦麗抵達新加坡，展開上任後首次亞洲訪問行程。賀錦麗乘坐的專機早上抵達新加坡東部一個空軍基地，由新加坡外長維文到場迎接。 賀錦麗訪問期間將會與新加坡總統哈莉瑪及總理李顯龍會面，並會在樟宜海軍基地，向身處當地的美軍發表演說，周二轉往越南訪問。美軍撤兵引發阿富汗當地陷入混亂，令其受多國指責，而亞洲多國亦有聲音對美國是否可靠起疑。分析認為，賀錦麗此次東南亞之行，既為鞏固美國在區內的領導地位，更需將焦點轉回抗衡中國崛起。





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